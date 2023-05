Debito pubblico | maggiori controlli e più attenzione alla spesa | soprattutto quella corrente Cosi parlò Gentiloni

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 26 maggio 2023) Giovedì le zone della Romagna stravolte dalle alluvioni dell’ultimo periodo, hanno ricevuto la visita, o meglio il sorvolo, della Commissaria europea von der Leyen, accompagnata dPremier Meloni. Si può così affermare che la Ue c’è e lo dimostra con i fatti. Se non si è senza freni inibitori, come invece qualche volta la rappresentanza politica italiana, siache opera a Roma cheattiva a Bruxelles, ha fatto trasparire, la fattività e l’efficienza della Comunità finora ha dato senza riserve buona prova di sè. Mercoledì l’ex Premier, Commissario per l’ Economia, da Bruxelles ha fatto sapere ufficialmente che il “suo” Paese sta destando qualche perplessità in quel consesso. Essa muove dall’ esecuzione non proprio tempestiva di quanto ha chiesto di fare la Commissione al momento ...