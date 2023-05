De Laurentiis farà un ultimo tentativo per convincere Spalletti a restare CorMez

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 26 maggio 2023) Deunpera Napoli. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. I margini per il buon esito delsono quasi inesistenti, aggiunge il quotidiano, ma il presidente del Napoli ci proverà ugualmente. La scelta per la successione di, ad ogni modo, prosegue, ma senza fretta, anche perché Deconserva ancora una piccola speranza di riuscire ail tecnico neo vincitore dello scudetto. Il profilo che lo intriga di più per la successione in panchina, ad ogni modo, resta quello dell’ex commissario tecnico della Nazionale spagnola, Luis Enrique. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Intanto i pensieri per il futuro ...