Dario | il pattinatore ' russo di Crotone' che sogna l' azzurro

Leggi su agi

(Di venerdì 26 maggio 2023) AGI - Nato ada papà italiano e mamma russa di San Pietroburgo, dopo essere stato campione olimpico giovanile nella danza su ghiaccio nel 2020 con la Russia, ora vuole cambiare cittadinanza sportiva ma dove vorrebbe andare, in Repubblica Ceca, attualmente gli viene negata. Così, per non restare due anni inattivo e continuare a cullare il sogno di partecipare ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, potrebbe anche diventaree difendere così i colori della natia Italia. È l'appassionante e incredibile storia diBenitovich Cirisano che nella grande madre Russia è conosciuto anche col cognome 'Chirizano'. Residente con la madre nella città degli Zar da quando aveva cinque anni, considerato un patrimonio per la federazione russa, ora ha chiesto di transitare in Repubblica Ceca ma la federazione di Mosca nega, come ...