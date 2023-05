Daniele Dal Moro sospeso da Twitter | minacce | lite con fan e verità su Oriana

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 26 maggio 2023)Dalè finito sulla bocca di tutti in queste ore a causa di alcuni commenti pesanti ed offensivi pubblicati sui suoi account social contro i fan. In particolare, l'ex concorrente del GF Vip ha attaccato in maniera inaspettata la community di persone che segue lui eMarzoli. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui alcuni utenti hanno diffuso notizie, apparentemente false, sulla sua relazione con la venezuelana. Si è parlato di ipotetica crisi tra loro e questo ha infastidito parecchio. Il ragazzo, infatti, si è riversato sui social ed ha adoperato parole davvero pesanti.Dalsi scaglia sui social contro i fan: le dure parole In queste ore,Dalsi è duramente sfogato sui social contro le persone che ...