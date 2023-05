Daniele Dal Moro | account sospeso | lite con Oriana e “sclero” contro hater e fan

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 26 maggio 2023)Dalha svelato di aver litigato conMarzoli per colpa di una segnalazione di una fan che alleartava l’ex concorrente del Grande Fratello Vip dei movimenti social del suo fidanzato.Daldopo laconIn sintesi?ha seguito una ragazza su Instagram cliccando like ad... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.