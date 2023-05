Dall’euro-atlantismo non si torna indietro Roma e Washington | ieri e oggi

Leggi su formiche

(Di venerdì 26 maggio 2023) C’è stato chi, come Sergiono sul Corriere della Sera di pochi giorni fa, ha chiesto il pensionamento della Nato. E chi invece, alla luce della macro esperienza di uno statista come Alcide De Gasperi, ne ha spiegato utilità e prospettive alla luce sia del portato storico italiano che delle contingenze attuali. Fondazione De Gasperi e Fondazione Craxi hanno dato vita a un denso dibattitoal Centro Studi Americani, con la chiara intenzione sia di scomporre la tesi di De Gasperi sul futuro atlantico dell’Italia (“è un referendum tra un avvenire di libertà e un futuro di oppressione”), sia di analizzare in filigrana il rapporto tra. Le due sponde dell’Atlantico Una storia di amicizia tra Italia e Usa, l’ha definita Angelino Alfano, presidente della Fondazione De Gasperi, con il fondatore della Dc ...