Dallara - La EXP IR8 Tribute è la protagonista del quarto Campionato ESports

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 26 maggio 2023) Prende il via la quarta edizione delfirmato. L'evento dedicato alla simulazione, diviso in tre fasi, è denominatoChampionship powered by Lenovo e nasce grazie alla rinnovata collaborazione tra la Casa e AK Informatica attraverso Tech&Sim. Tre sessioni di qualificazione a Varano, Milano e Monza. La prima fase si svolgerà il 27 e 28 maggio presso laAcademy di Varano de'' Melegari, dove avverrà la prima selezione. La seconda verrà invece organizzata il 15 e 16 giugno presso lo Spazio Lenovo di Milano e, nella stessa data, nei locali del Circuito di Monza. Tutti i piloti guideranno la versione virtuale dellaEXP IR8sui circuiti di Monza, Mugello e Imola e potranno personalizzare ulteriormente la livrea ...