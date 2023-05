Dalla caduta di Bakhmut alla risposta di Kiev | cosa rivela la lunga trincea ucraina

... considerando la casa come vita che continua, può essere pericoloso: una poesia (Ladel ... Vivere "fuorivita" vuol dire vivere come cuciti dentro la terra, come radici di alberi o come ...In 15 giorni èmetà di tutta la pioggia che cadrebbe nella stessa zona in un intero anno. Il ... 'Il fatto che diversi governi di estrazione politica diversanostra sentano il dovere di ...Galleria 'è sicura' dicono i periti dopocavi Dai controlli della procura non emergono ... È quanto emerge dal sopralluogo dei tecnici incaricatiprocura che oggi hanno ricevuto l'incarico ...

Caduta dalla scale condominiali, negato il risarcimento Teknoring

Un giovane di 13 anni è morto dopo essere caduto dallo scooter a Favara, mentre si trovava in giro per il paese con un amico ...Forse per gioco o probabilmente perché ha perso l'equilibrio, un bambino di cinque anni è caduto dalla finestra della propria abitazione, posta al secondo piano di una palazzina. È accaduto nel pomeri ...