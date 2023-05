Dai treni agli ospedali | scioperi in tutta Italia

Leggi su agi

(Di venerdì 26 maggio 2023) AGI - Disagi in vista per la giornata di oggi. Il sindacato Usb ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore in tutti i settori, pubblici e privati. A Firenze è previsto anche un presidio, a partire dalle 10, davanti alla Ragioneria territoriale dello Stato in via Verdi. La protesta è stata proclamata per chiedere la stabilizzazione dei precari, un aumento di 300 euro in busta paga a tutti i lavoratori, 32 ore di lavoro a parità di salario, l'età pensionabile a 62 anni e 1.000 euro al mese per le pensioni minime. Lo sciopero interesserà scuola,, trasporti, uffici pubblici. Regolari Frecce e Intercity L'astensione dal lavoro non riguarderà l'Emilia Romagna, colpita dalla drammatica alluvione dei giorni scorsi, nonché il corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato proprio nei soccorsi. Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity, fa sapere ...