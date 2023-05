Dagli asili nido ai dottorati innovativi | i tagli di Fitto al Pnrr per fare presto

(Di venerdì 26 maggio 2023) «Ilè fondamentale e l’attuazione della parte italiana di questo piano europeo senza precedenti è essenziale per una ragione semplicissima e cioè che in termini assoluti l’Italia è il Paese che riceve più quattrini di questi fondi comuni europei», ha detto il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni dal Festival dell’Economia di Trento, assicurando che la terza rata arriverà. Un messaggio per Roma, mentre il ministro per gli Affari economici Raffaelesta modificando il piano cancellando e rimodulando alcuni capitali. Anche se ci sono ancora davanti tre anni di tempo – ha detto più volte il ministro – alcuni alcuni progetti delsono diventati irrealizzabili. Nelle relazioni arrivate dai ministri sulla scrivania disono elencati appunto gli obiettivi troppo ambiziosi e le possibili ...

Spesa la palo nel 2023ai distributori di idrogeno, dai finanziamenti per la sanità a quelli per digitalizzazione e ambiente, siamo in ritardo . E nel fornire il quadro aggiornato sul ...... due acquedotti, servizio telefonico, casa comunale tuttora fornita dell'arredamento, due...(...) l'afflusso della villeggiatura è considerevole e potrà dare un reddito superiore se curato...Non cambierà nulla rispetto al recente passato (sono confermate anche la "StraAstiBaby" e la "StraAstiDog") con riconoscimenti per le scuole più numerose (Nidi alle Superiori), per i ...

Il crollo delle nascite. Il fallimento comincia dagli asili nido: pochi i ... Tiscali Notizie

Continua a marciare a rilento l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa. Un andamento poco incoraggiante se si guarda a quanti soldi l’Italia ha speso dall’inizio di quest’anno: nei primi quattro me ...Nelle relazioni arrivate dai ministri sono elencati gli obiettivi troppo ambiziosi e le possibili soluzioni. Valditara ha scritto che sono troppe 2.100 scuole da mettere in sicurezza. Bernini chiede p ...