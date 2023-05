‘Dacci i soldi o non rivedrai tuo nipote’ | ma è tutto finto per truffare una 91enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 maggio 2023) Vitinia. Due giovanissimi, complici nella truffa, ora nei guai perché ”beccati” dai Carabinieri dopo il loro tentativo di guadagno facile. Avevano imbastito ilrapimento del nipote, per gettare la povera anziana nel panico e farsi consegnare denaro e oggetti preziosi: purtroppo, però, non avevano considerato un particolare di non poco conto. Ecco cosa è successo nelle ultime ore a Vitinia. Droga ‘stop and go’: sgominata banda di spacciatori albanesi, gestivano il mercato tra Vitinia e Acilia Due giovanissimi e la truffa del nipote rapito a Vitinia Traditi dalla sicurezza di passare inosservati, due giovani di 19 e 20 anni entrambi residenti nella provincia di Napoli, sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Vitinia, poiché gravemente indiziati del reato di tentata estorsione ai danni di un’anziana. Nel pomeriggio del 22 ...