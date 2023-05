Da Kiev a Mosca segnali di pace | ma non sul campo

(Di venerdì 26 maggio 2023) su Tg. La7.it - "Un vertice diè necessario, l'ideale sarebbe luglio " parole che fanno sperare in un passo avanti nei negoziati tra russi e ucraini, non fosse altro per la ...

Intanto è giunto aLi Hui , l'inviato cinese per gli Affari Euroasiatici, alla fine del suo tour europeo. Ha fatto tappa a, Parigi, Berlino e Varsavia per tentare un tavolo di trattative ...Il presidente della Cei: "Farò tutto il possibile per non accettare passivamente la guerra" ma si chiude dietro a un "no comment" a chi chiede se si recherà sia ache a- - Il cardinale Matteo Zuppi , scelto dal Papa per la missione di pace in Ucraina , si accinge alla missione "con tanta sofferenza", per portare la "vicinanza" della Chiesa e "......nella sua blacklist di diversi funzionari militari die con restrizione all'export di 80 società russe. Lo riporta l'agenzia Tass. Nuova notte di attacchi russi sull' , anche ae Dnipro. ...

"Ferito comandante ucraino". Ma Kiev smentisce Mosca ilGiornale.it

"Un vertice di pace è necessario, l'ideale sarebbe luglio" parole che fanno sperare in un passo avanti nei negoziati tra russi e ucraini, non fosse altro per la parola "pace". La frase è stata pronunc ...Secondo Mosca, le armi nucleari tattiche ... Russia Ucraina e Russia hanno riportato nuovi attacchi da parti opposte e diverse esplosioni. Venerdì, a Kiev, l’aviazione russa ha dichiarato che la ...