Da Fresneda a Enes Unal | da Musah a Melamed | le ‘occasioni retrocessione’ nella Liga | Primapagina

Dura la vita per chi retrocede.quest'anno l'"onta" della discesa in Segunda può toccare club nobili, che non conoscono da tempo che l'aria del campionato tra i più belli del mondo: dalla delusione Valencia, che rischia di scendere dopo 26 anni, all'Espanyol, appena risalito dopo anni difficili. Due squadre che ci avevano abituato a partecipare alle Coppe europee e che possono lasciare il massimo livello del campionato spagnolo. Situazione difficile anche per il Celta Vigo, squadra che lottava per ben altri traguardi, o per il Getafe, che poco meno di tre anni fa giocava la semifinale di Europa League contro l'Inter. I GIOIELLI IN VENDITA – Come spesso capita nel calcio in questi casi, nubi di squadre interessate ai ...

