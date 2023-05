Cybersicurezza | nuova call di Bruxelles | incentivi per 71 milioni di euro

(Di venerdì 26 maggio 2023) La Commissione Ue e il Centropeo di competenza per lahanno pubblicato un nuovo invito a presentare proposte, del valore totale di 71di, a favore di azioni per lavolte a rafforzare a livello Ue la cooperazione operativa e le capacità comuni con gli Stati membri. Di tale importo, 35saranno destinati all’istituzione del meccanismo per le emergenze di, che sosterrà le azioni di preparazione e di assistenza reciproca degli Stati membri in caso di incidenti, come previsto anche dalla proposta di regolamento sulla cybersolidarietà. Inoltre, al fine di rafforzare laper le industrie, le giovani start-up e le piccole e medie imprese di tutta l’Ue, 30 ...

La Commissione Ue e il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza hanno pubblicato un nuovo invito a presentare proposte, del valore totale di 71 milioni di euro, a favore di azioni per la cyb ...