Una giornata per parlare di digitalizzazione, innovazione eintegration, che ha visto gli ... Alessandro Frillocchi, senior account manager di OpenText; Stefano Bucci, country ...We combine our in - depth expertise in AI andwith leading - edge technology and ...leggere Australia & New Zealand Signs $187.4m Contract With Inmarsat for New SouthPAN Satellite...Nel caso della, per esempio, nella visione di Aruba Networks dovrebbero essere i fornitori di servizi gestiti a disegnare e identificare gli aspetti di sicurezza. Il Managed...

Cybersecurity e service integration, le proposte di SMI - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Una giornata per parlare di digitalizzazione, innovazione e service integration ... senior account manager di OpenText Cybersecurity; Stefano Bucci, country leader e technology software engineers di ...Media and entertainment (M&E) public cloud storage use is increasing rapidly, with 89% of organisations looking to increase (74%) or maintain (15%) their cloud services. 54% of M&E organisations went ...