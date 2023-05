(Di venerdì 26 maggio 2023) I magistrati di Crotone si accingono a formulare ipotesi di reato per individuare responsabilità nella catena di comando che la notte del 25 febbraio ritenne di non intervenire in soccorso del caicco avvistato da Frontex. E i familiari delle vittime chiedono alla Corte europea...

Oggi al parlamento europeo si èl'udienza sulla tragedia di, che lo scorso febbraio ha visto morire in mare decine di persone a causa della manovra sbagliata di uno scafista che conduceva un caicco in Italia dalla ...... anche per essere stati impegnati nella strage dei migranti di. Dunque, grandi emozioni, ... di confronto e di belle e profonde emozioni per questa lodevole Manifestazionenel Plesso ...Si èieri nella sala Aldo Moro del Palazzo dei Gruppi Parlamentari la prima riunione del ... Giuristi Democratici e dal Centro per la Riforma dello Stato; la contestazione al 'Decreto' e a ...

"Cutro, svolta vicina". La promessa del procuratore a tre mesi dal naufragio la Repubblica

all’esito di un’indagine svolta dalla Dda di Firenze e dalla Sezione anticrimine che indagavano su mister Keu e sui suoi legami con la cosca Grande Aracri di Cutro, ha applicato all’imprenditore ...I magistrati di Crotone si accingono a formulare ipotesi di reato per individuare responsabilità nella catena di comando che la notte del 25 febbraio ...