Cultura | inaugurata la ' Fabbrica del Futuro' di Confindustria per Bergamo-Brescia 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Milano, 26 mag. (Adnkronos) - È stata ufficialmenteoggi pomeriggio, al parco dell'Acqua di, la 'del', il progetto dell'associazione di via Cefalonia per l'anno diCapitale italiana della. Al taglio del nastro sono intervenuti Laura Castelletti (sindaca di), Emanuele Moraschini (presidente Provincia di), Franco Gussalli Beretta (presidente), Paolo Streparava (vice presidente didelegato per l'Associazione alle attività diCapitale Italiana della...