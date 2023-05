‘Cultura in Cortile’ | a Benevento il 31 maggio c’è Francesco Cicchella

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCultura in Cortile torna il 312023 con il secondo appuntamento in programma. Nel giardino del Cubo di Via dei Mulini, alle ore 18, UNISANNIO incontrerà l’attore, con “CiC to Cic Cultura in Cortile con”. L’ingresso è libero.è attore, comico, imitatore, cantante e musicista. Appassionato di teatro sin da bambino, studia pianoforte e canto jazz al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli. Nel 2007 vince il Premio Totò e appare per la prima volta in tv ospite di Cominciamo bene su Rai 3. Nello stesso anno, diventa parte del cast fisso del programma Stiamo tutti bene su Rai 2. Nel 2009, vince la terza edizione del Premio Alighiero Noschese ed entra a far parte del cast di Made in Sud, partecipando a ...