Cristiana Ciacci | chi è la figlia di Little Tony | età | carriera | chi è la mamma | marito | figli | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 maggio 2023) Difficile immaginare un pomeriggio di Rai 1 senza Oggi è un altro giorno. Serena Bortone, l’immancabile padrona di casa, a partire dalle 14.00, è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo che si racconteranno a cuore aperto. Dallaall’amore. Proprio come faranno alcuni amici di, che ricorderanno il grande cantautore a dieci anni dalla sua scomparsa. Ecco cosa sappiamo sulla. View this post onA post shared by(@official) Chi è ladi...