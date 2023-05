Covid | Oms | 2 | 3 mln di nuovi casi e 15mila decessi in ultimo mese

Lo evidenzia l'ultimo rapportorelativo al periodo 24 aprile - 21 maggio. IL RAPPORTO .... tra autonomia decisionale e influenze esterne 15/5/2023dichiara la fine dell'emergenza sanitaria della pandemia- 19 11/5/2023 Intelligenza artificiale in medicina: la nuova serie di ......per catalizzare una ripresa più inclusiva e verde dalla pandemia- 19. Nel gennaio 2022, la Fondazione Rockefeller è stata ammessa come attore non statale nelle relazioni ufficiali con l'. ...

L'alert dell'Oms: “Il mondo deve prepararsi ad una possibile pandemia più letale del Covid” Quotidiano Sanità

Lo evidenzia l'aggiornamento settimanale del report Covid dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Secondo oggi c'è una situazione "mista" a livello globale, con aumenti dei casi segnalati ...A livello globale, negli ultimi 28 giorni sono stati segnalati quasi 2,3 milioni di nuovi casi Covid e quasi 15mila decessi ...