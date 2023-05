Costretta al matrimonio a 12 anni | incinta a 13 | le condanne del Tribunale di Trento

(Di venerdì 26 maggio 2023) Nel 2020, una ragazza di 12è stata venduta dal padre alla famiglia di un individuo di origini kosovare, residente in Trentino. La bambina è arrivata in Italia direttamente dalla Serbia, il suo Paese natale, ed è stataa sposarsi con l’uomo. L’anno successivo, a soli 13, è rimastama, grazie all’intervento degli assistenti sociali, è stata trasferita in una struttura protetta dove ha potuto crescere il bambino. Come riportato da Rai News, il 24 maggio 2023, dopo alcunidi indagini, è arrivata la sentenza del giudice deldiche si è espresso sulla drammatica vicenda. Il processo si è concluso con l’attenuante delle abitudini culturali per i genitori dello sposo, scatenando le polemiche di alcuni esponenti politici. Dopo ...

Sposa bambina viene costretta al matrimonio e resta incinta a 13 anni Today.it

Il caso è finito in tribunale: i genitori dello sposo sono stati condannati a 6 mesi, il figlio a 2 anni. Non sono mancate le polemiche ...La notizia della sposa bambina, rimasta incinta ad appena 13 anni e costretta a vivere nella stessa casa del marito (di 7 anni più vecchio di lei) in Valsugana, dopo un matrimonio combinato, terminata ...