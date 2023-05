Così l’intelligenza artificiale ha scoperto un nuovo antibiotico contro un batterio multiresistente

(Di venerdì 26 maggio 2023) I dubbi e le perplessità sull’utilizzo delsono molti, ma al di là di scenari fantascientifici su un presunto futuro dominio bisogna guardare al presente. E al momento quelli che si registrano sono solo progressi, a volte importanti, in Medicina come quello descritto sulla rivista Nature Chemical Biology. Un programma basato sulhaunun, pericoloso specie in ambiente ospedaliero. Il risultato è di ricercatori del MIT di Boston e McMaster University. Se sviluppato per l’uso nei pazienti, il farmaco potrebbe aiutare a combattere l’Acinetobacter baumannii, una specie diche si trova ...

ai limiti del genio".Massimiliano Iervolino, ... in particolare al suo arresto, nel 1972'Italia ha riconosciuto ...... medianteartificiale, per la selezione tramite software di titoli e asset finanziari . In altre parole, un' IA addestrata per suggerire su quali azioni o asset puntare. Verrebbe......artificiale (IA) e fisica ultra moderne, utilizzate ... Proseguendo, lo studio paragona persino'IA a dei giocatori ... in un'avventuraunica che ti sembrerà di essere accompagnato da ...