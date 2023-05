Così il carcere di Gorgona è diventato l’isola dei diritti dei detenuti

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ormai l’esperienza della, soprannominata «dei», è un caso virtuoso da manuale per chi si occupa delle carceri italiane, dove la diffusione dei disturbi psicotici è diventata un’emergenza strutturale. La casa di reclusione sull’ultima isola-rimasta in Italia che è stata un luogo di sperimentazione visionaria, un sogno da non far morire all’alba, ora è diventata un rifugio anche metaforico dal dramma della detenzione negli istituti di pena dove oltre ai suicidi (ottantaquattro nel 2022, ventiquattro nei primi cinque mesi del 2023) dilaga il disturbo mentale. Un fenomeno vivisezionato dall’associazione Antigone: nel 2022 all’8,7 per cento deiera stata diagnosticata una patologia psichiatrica grave, il 18,6 per cento assumeva regolarmente stabilizzanti dell’umore, ...