Cos’è il Peekaboo Bra | il nuovo trend lanciato al Festival di Cannes?

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 26 maggio 2023) Life&People.it Se c’è un elemento stilistico che sta caratterizzando i Red Carpet deldi, quello è sicuramente ilBra, lingerie elegante e a vista sfoggiata alla Croisette da personalità del calibro di Scarlett Johansson e Rosie Huntington-Whiteley. Una tendenza già notata lo scorso autunno, esplosa in modo considerevole tra le celebrity negli scorsi giorni in un vero e proprio revival, sapientemente riletto, dagli anni Novanta e dei primi inizi 2000. Le nuove apparizioni in passerella La lingerie a vista ha cominciato a fare nuovamente capolino nelle collezioni dei vari brand tra la fine Settembre e inizio Ottobre 2022, recuperando l’intuizione dei designer che hanno contribuito in passato al diffondersi della tendenza: pensiamo ad esempio a Tom Ford, Tory Burc, Prabal Gurung fino ad arrivare a Molly ...