Cos’è il paracadute in Serie A e come funziona? Quanti soldi guadagnano le squadre retrocesse

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) Siamo a 180 minuti dal termine dellaA 2022-2023 e, tra le parole più importanti di questo finale di stagione, non può mancare “”. Ovviamente non stiamo parlando di qualcosa inerente ad azioni militari, ma a qualcosa che comunque va a “salvare”. Non un soldato, ma una squadra che va a retrocedere dallaA. Al momento sappiamo con certezza che Sampdoria e Cremonese non saranno più presenti nel massimo campionato italiano di calcio nella edizione 2023-2024, con Lecce, Spezia e Hellas Verona che proveranno ad evitare di essere la terza “vittima”. Questo ““, inserito ormai da qualche anno, va a dare una generosa mano alle società che scendono nellacadetta e che, di conseguenza, potrebbero dover affrontare momenti complicati a livello economico. Il rischio di un ...