Cosa penso della Meloni | cosa le ho detto Bonaccini | schiaffone in diretta alla Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) "Il commissario non si deve fare in 24 o 48 ore, ma non si può aspettare troppo". Stefano, governatore dell'Emilia Romagna alle prese con l'alluvione e il veto sollevato da alcuni partitimaggioranza sull'incarico da commissario, interviene a Piazzapulita su La7 e lancia un messaggiopremier Giorgia, con cui pare essersi instaurato un certo feeling umano prima ancora che politico. "Non è importante il destino di Stefano- scandisce il presidente del Pd -, Stefanoc'è e ci sarà finché non avremo ricostruito tutto e si batterà fino a che i cittadini e le imprese non avranno ricevuto il 100% degli indennizzi, come accaduto per il terremoto del 2012". "Quello era stato il primo terremoto industriale ed economico del Paese e questo ...