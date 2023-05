Cosa lega il G7 e il Question Time al Senato? Le foto della settimana

Leggi su formiche

(Di venerdì 26 maggio 2023)il G7 di Hiroshima e ilalcon il ministro Carlo Nordio? Niente, che domande sono, così come nullale celebrazioni per i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni e il convegno delle forze politiche che si riconoscono nei valori di Renew Europe. Eppure caso volle che di tutti questi eventi, convegni, celebrazioni, ci sia una provagrafica, un inconfutabile scatto che immortala il momento. Il peggiore o il migliore? Difficile dirlo, ma quando l’istante in cui il dito pigia per scattare diventa passato e non più presente ecco che la testimonianza del momento esiste per tutti noi. E se la rubricascorsa si è chiusa con unadal Giappone, non può che aprirsi con ...