Cosa faceva prima di morire Tina Turner | la rivelazione privatissima dei vicini

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023)ha perso la battaglia contro la lunga malattia ed è scomparsa all'età di 83 anni. Un lutto che ha sconvolto il mondo della musica e la sua comunità, quella di Kusnacht, situata sulle rive del lago di Zurigo in Svizzera, dove da anni la star del rock ha vissuto. Qui gli abitanti parlano dell'artista come una persona amata anche fuori dalle scene, "spesso si fermava a parlare con chi la riconosceva". Capitava al parco, durante una passeggiata o mentreshopping. Lainfatti non si sottraeva mai ai saluti. Leo Scherer, un 65enne che gestisce un'azienda di riscaldamento in città ha detto: "Era una persona molto buona. Era felice qui e salutava sempre chi la vedeva per strada. Aveva una vita tranquilla. Quando la incontravi in giro era umile, non si è mai comportata come una grande star". ...