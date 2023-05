Corsica | spari all’imprenditrice ligure in vacanza Il procuratore | «Colpi non casuali | volevano ucciderla»

(Di venerdì 26 maggio 2023) L’agguato a Maura Cavallero la notte di mercoledì scorso è sempre più un giallo. La donna era in campeggio con il compagno in un parcheggio isolato. È grave ma non in pericolo di vita. La sorella: «Un altro proiettile le ha sfiorato la testa»

Disastro Autostrade sul nodo genovese: ancora code chilometriche in A12contro i turisti: ...contro un camper con targa italiana a Corte, in. Gravemente ferita una donna di Sestri Levante, la 58enne Maura Cavallero, che si trova ricoverata con rognosi riservata all'ospedale di ...

L'agguato a Maura Cavallero la notte di mercoledì scorso è sempre più un giallo. La donna era in campeggio con il compagno in un parcheggio isolato. È grave ma non in pericolo di vita. La sorella: «Un ...La coppia, che era alla fine di una vacanza di 4 giorni nei pressi di Corte, nell'Alta Corsica, aveva deciso di sostare per ... sottolineando poi che "la pista di colpi sparati accidentalmente non è ...