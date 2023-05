MARCATORI DI INTER - ATALANTA Se scendesse in campo per far rifiatare il connazionale, eroe della finale della Coppa Italia,avrebbe un'ottima occasione per migliorare il suo score ...Dopo aver affidato le chiavi dell'attacco di Coppa a Dzeko e, contro l'Atalanta torna la coppia Lukaku -In mezzo non ci sarà Mkhitaryan e nemmeno lo squalificato Gagliardini. Il trio ...Il serbo ('Me l'ha insegnato mia moglie') andrà bene con il bosniaco Dzeko, mentre pergli basterà lo spagnolo che mastica con i compagni sudamericani. Abbonati, puoi disdire quando ...

Correa e Lautaro, festa sul pullman dell'Inter VIDEO Calciomercato.com

L'Inter supera 2-1 la Fiorentina e conquista la nona Coppa Italia della sua storia. Entusiasmo sul pullman nerazzurro nel post partita.Correa titolare in Inter-Atalanta come le ultime partite di Serie A La scelta non è così scontata ad oggi. Ecco le ultime dall'attacco.