Corea del Sud | in aereo un uomo apre lo sportello in volo | video da incubo

Leggi su cultweb

(Di venerdì 26 maggio 2023) Indel Sud unha aperto il portellone di emergenza di unin, a 213 metri dal suolo, ed è stato arrestato. I duedell’accaduto, che si è verificato suAsiana Airlines, mostrano loaperto sull’che era partito dall’isola di Jeju e che è atterrato in sicurezza all’aeroporto di Daegu, fortunatamente senza gravi conseguenze. Sembra che l’, un trentenne, volesse anche gettarsi nel vuoto. 9 ricoverati in ospedale dopo che un passeggero ha aperto il portellone dell’prima dell’atterraggio indel Sud nel primo pomeriggio di oggi. #SouthKorea #AsianaAirlines pic.twitter.com/mvI3PvEIKO — Andreas (@spangebe t) May 26, 2023 Il portellone della ...