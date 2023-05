Cooperative | avvio di imprese e consorzi | contributi 2023 dall’Unci Campania

(Di venerdì 26 maggio 2023) L’Uncisostiene l’di nuove attivitàdel territorio. La federazione regionale dell’associazione di rappresentanza e tutela del mondo mutualistico, guidata da Gennaro Scognamiglio, ufficialmente riconosciuta dal Ministero del Tesoro, comunica che è possibile accedere alle misure previste dal Fondo mutualistico dell’organizzazione, denominato Promocoop spa, presieduto da Andrea Amico. Anche per l’annoinfatti è stato pubblicato un bando per l’erogazione difinanziari finalizzati alla costituzione di nuovedi. Un’opportunità concreta rivolta soprattutto ai giovani che vogliono puntare sull’autoimprenditorialità e dare forma ad un’idea progettuale, ...

... le due ultracentenarieCircoloBizzozero e Il Centro si fonderanno in un unica realtà, con un percorso il cuiè stato presentato nel corso della serata. Circolobizzozero e Coop Il ...... non solo per colpa del centrodestra - si fa ricorso alleprivate nei Pronto soccorso ... A Tolentino da due anni e mezzo attendono l'dei lavori del nuovo ospedale, a Civitanova l'...La rete vendita Commercianti Indipendenti Associati è una delle cinqueche compongono ...di miglioramento gestionale e organizzativo dei magazzini generi vari di Forlì e con l'del ...

Cooperative, avvio di imprese e consorzi: contributi 2023 dall'Unci ... Il Denaro

La COOP è in prima linea sulla Emergenza Alluvione per aiutare gli sfollati e l'economia di due importanti regioni, Regioni Emilia Romagna e Marche. Al momento è stato stanziato un milione di euro rac ...La COOP ha avviato una gara di solidarietà a favore delle regioni colpite dall’emergenza alluvione, cioè Emilia Romagna e Marche: al via ...