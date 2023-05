Controlli del territorio | 3 fogli di via e 5 segnalazioni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCarabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato nell’intera provincia l’attività di controllo del, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. In particolare, sono stati implementati i servizi di pattuglia con frequenti e ripetuti posti di controllo, nel corso dei quali sono state effettuate numerose perquisizioni, assicurando un dinamico e capillare presidio su tutta la provincia. Nell’ambito di tali servizi, nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno proceduto al controllo di numerosi veicoli e persone sospette, 3 delle quali sono state proposte per l’emissione delo di Via Obbligatorio. Si tratta di due ventenni (entrambe di origini romene e domiciliate in un campo nomadi di Napoli) e di un ...