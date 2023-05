Consiglio comunale Grottaminarda | TARI | tariffe ridotte

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso della seduta di ieri, giovedì 25 maggio, ildiha approvato tutti gli argomenti all’ordine del giorno, compreso un quinto aggiuntivo che riguardava una variazione al Bilancio previsionale per l’iscrizione di risorse derivanti dai fondi PNRR, somma ulteriore per i lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del Centro Sociale e Sportivo. Approvate le modifiche ad alcuni articoli del Regolamento per l’applicazione della, necessarie per il subentro di nuove normative; approvate leffeche per l’anno 2023 subiranno una riduzione e presa d’atto da parte deldel PEF (Piano Economico Finanziario) pluriennale 2022-2025; approvate anche le aliquote IMU (Imposta Municipale sul ...

Nel 2015 l'assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato, con l' agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile , un programma d'azione sottoscritto dai 193 Paesi Membri delle NU per le persone , il ...E' quello che spera di ottenere Varenna attraverso il cambio di regolamento dell'imposta, approvato durante l'ultimo, adottato dal prossimo anno. Grazie al nuovo articolo ...... anche se "l'attuale Giunta ha le sue responsabilità dal momento che dal suo insediamento ad oggi non ha fatto nulla per chiarire come stanno le cose" e anche le "opposizioni in...

Giunta a ostacoli, si tratta sui numeri: presidenza del Consiglio comunale contesa ilmessaggero.it

ROSETO – E’ stato presentato questa mattina, alla presenza dell’Amministrazione comunale, dei progettisti della Advanced Engineering, società vincitrice del bando nazionale indetto dal Ministero ...Nel 2015 l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato, con l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un programma d’azione sottoscritto dai 193 Paesi Membri delle NU ...