Conselice | ordinanza del sindaco | “Evacuare le zone ancora allagate | rischioso rimanere” 50 idrovore in azione | i tecnici | “Ci vorrà una settimana”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) La piena, l’acqua che non defluisce e ristagna, l’emergenza sanitaria. E ora l’evacuparziale. Perchéera diventata una palude. Per questo motivo la sindaca Paola Pula ha firmato un’che impone ai cittadini delledi lasciare le proprie abitazioni per motivi igienico sanitari. La misura, presa in accordo con la Giunta e sentiti i capigruppo, “si è resa necessaria viste le difficoltà di smaltimento delle acque dall’abitato di, dovuta alle grandi quantità di acqua presente sul territorio. La pericolosità della situè legata strettamente, e unicamente, al contatto con le acque stagnanti“. Una situcomplicatissima quella del paese di 10mila anime in provincia di Ravenna, ...