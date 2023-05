Conselice | evacuazione dalle case allagate per rischi sanitari «Acqua alle ginocchia e topi morti» In un giorno 600 vaccinati

La misura si e resa necessaria viste le difficoltà di smaltimento delle acque dall'abitato di, dovuta alle grandi quantita di acqua presente sul territorio. La pericolosità della situazione ...Ordinata l', nel ravennate, per rischi sanitari legati alle acque stagnanti. La sindaca, Paola Pula, ha firmato un'ordinanza che impone ai cittadini delle zone ancora allagate di lasciare ...Il piano anti sciacalli L'ordinanza che impone ai cittadini diresidenti nelle zone allagate di andar via temporaneamente dalle loro abitazioni, riduce l'area diprevista dal ...

Conselice, evacuazione dalle case allagate per rischi sanitari. «Acqua alle ginocchia e topi morti».

Resta grave la situazione a Conselice, dove da oltre una settimana gran parte del paese è ancora sott'acqua Per raggiungere i cittadini rimasti nelle… Leggi ...L’allontanamento si rende necessario per ragioni igienico sanitarie. La sindaca di Conselice, Paola Pula, in accordo con la Giunta e sentiti i Capigruppo, ha appena firmato un’ordinanza che impone ai ...