Confessione Reporter riparte dai segreti della longevità

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 26 maggio 2023) Stella Pende Domani, in seconda serata, su Retequattro tornano le inchieste di, il programma di Stella Pende, a cura di Sandra Magliani. Il primo appuntamento - Vorrei incontrarti tra 100 anni, si pone un quesito che rappresenta il sogno di molti: chi non vorrebbe arrivare a cent’anni in salute, lucido e in forze? Oggi è quasi un’ossessione. Non bastano più, chirurgia estetica sempre più evoluta, ginnastica programmata da ingegneri del corpo, diete imposta da alchimisti del metabolismo. L’umanità vuole sempre di più, e gli scienziati lavorano per accontentarla. Stella Pende si è recata in America, in laboratori all’avanguardia dove si studia il DNA di animali rari, tanto piccoli quanto longevi e, arrivata in California, la Mecca delle ricerche più avanzate, ha scoperto che il segretolunga vita sta in ...