Giovani fuori dal mercato del lavoro 'uno spreco' 'I giovani sono il futuro del Made in Italy - sottolinea Davide Peli, presidente dei Giovani imprenditori- . 1,6 milioni di under 35 ...Prato si conferma destinazione enogastronomica di qualità,gli appuntamenti e le ... storico ente promotore, con Confcommercio Pistoia e Prato, Confesercenti Prato,Prato e ......termini di attrattività e nel trattenere i giovani " ha introdotto il Presidente di... in futuro, meno lavoratori mentregli anziani e quindi la spesa per pensioni e per cura ...

Confartigianato: "Aumentano i giovani inattivi, Italia ultima in Europa" TGCOM

Nel 2022 sono aumentati i giovani inattivi, sfiorando il tetto degli 1,6 milioni e lasciando l'Italia nelle ultime posizioni della classifica europea. A dirlo ...I giovani imprenditori di Confartigianato lanciano l'allarme: "L' Italia è la peggiore in Ue per giovani inattivi, sono 1,6 milioni" e con un tasso in aumento. L'associazione elabora anche un "indice ...