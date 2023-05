Condannato per abuso d’ufficio il sindaco di Norcia Nicola Alemanno

(Di venerdì 26 maggio 2023) Seconda condanna per ildi, nell’ambito delle varie inchieste giudiziarie, avviate a suo carico dalla procura di Spoleto e riguardanti gli atti amministrativi legati all’emergenza post terremoto. Al primo cittadino (Forza Italia) è stato inflitto un anno e dieci mesi per falso eper la costruzione di una casetta sede provvisoria della pro loco. La notizia è riportata dai giornali e altri media locali. Il presidente della pro loco, Domenico Rossi, committente dell’opera, è statoa un anno (pena sospesa) per. Il difensore di, l’avvocato Massimo Marcucci, ha già annunciato il ricorso in appello. Il, interpellato ...

... precisando che Mora e Li hanno convenuto a restare "in contatto e di continuare a lavorareuna ... La Cina, infatti, non ha mail'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e in queste ...Anche che Ruggiero vengain un altro processo. Infatti, il primo giugno si celebrerà davanti al Tribunale di Lecce la prima udienza a suo caricoil reato di falso ideologico: l'accusa ...Quando il malvagio Brontolomeo capisce di essere il cattivo del libro,l'eternità a perdere la sua battaglia contro le forze del bene, decide di scacciare l'eroico Pennino dalle pagine ...

Si finge malato per un anno, condannato un maresciallo dell’Aeronautica: dovrà restituire circa 34mila euro ilmessaggero.it

Roma Maresciallo dell'Aeronautica si finge malato per un anno falsi certificati multato per 34mila euro dallo Stato ...Un maresciallo dell'Aeronautica militare è stato condannato per diserzione e truffa continuata pluriaggravata. La sentenza del Tribunale militare come riporta Il Messaggero è arrivata in via ...