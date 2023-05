Concorso Segretariato PDR | 20 Posti da assistente amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 26 maggio 2023)pubblico, per esami, per la copertura di 20diPresso ilGenerale della Presidenza Della Repubblica (PDR) e’ indettopubblico, per esami, a 20diin prova nel ruolo della carriera di, con mansioni di vigilanza, sicurezza, cura e custodia delle sedi, rappresentanza ed assistenza ad ospiti e visitatori, presso i settori anticamera, custodia, guardaportoni delgenerale della Presidenza della Repubblica. Bando Integrale Copia integrale del bando dipubblico e' consultabile sul sito internet della Presidenza della Repubblica ...