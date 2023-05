Concorso ASL Napoli | 15 Posti da Dirigente Medico

(Di venerdì 26 maggio 2023)pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 15dia tempo indeterminato In esecuzione della delibera n. 586 del 3 aprile 2023, e’ indettopubblico, per titoli ed per esami, per la copertura a tempo indeterminato di 6didisciplina medicina d’emergenza-urgenza, per i Presidi ospedalieri della ASL3 Sud. Bando diIl testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e della modalita' di partecipazione alin questione, e' pubblicato sul sito aziendale www.asl3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto - ...

L'AQUILA - Ben 25 i bandi dipubblicati per il conferimento di altrettanti incarichi quinquennali da direttore di Unità operativa complessa. Questi si aggiungono alle procedure già espletate da per il conferimento di 14 ...L'AQUILA - Ben 26 i bandi dipubblicati per il conferimento di altrettanti incarichi quinquennali da direttore di Unità operativa complessa. Questi si aggiungono alle procedure già espletate da per il conferimento di 14 ...Agli incontri ha fatto seguito il'Passo passo per l'ambiente' che ha coinvolto 29 classi ...nomine Damonte Prioli nuovo dg del Policlinico San Martino e Orlando nuovo commissario di2 ...

La Spezia, al concorso Asl passano solo 2 candidati su 99 Il Secolo XIX

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday "L'approvazione in Parlamento del ...Lo dice Giuseppe Badagliacca (nella foto) del Csa-Cisal, aggiungendo: “Adesso l’Asp di Palermo potrà, come chiediamo da tempo, revocare il concorso per i programmatori stabilizzando quelli a tempo ...