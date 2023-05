Come sta andando il progetto della Juventus Next Gen

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 26 maggio 2023) Conclusa la stagione regolare con un netta sconfitta per 4-1 sul campoVirtus Verona, laGen ha chiuso il campionato in tredicesima posizione e ha dovuto abbandonare le ultime speranze di accedere ai play-off di Serie C, dopo aver trascorso diverse settimane tra le migliori dieci del Girone A. Eppure i bianconeri avrebbero avuto anche la chance di approdare alla post season da undicesimi, in virtù del posto in più sbloccato dalla vittoriaCoppa Italia di categoria vinta dal Vicenza proprio contro i ragazzi allenati da Massimo Brambilla. Considerando dunque il piazzamento finale in termini numerici, per laUnder 23 – o meglioGen in seguito al renamingsquadra avvenuto poco prima dell’inizio del ...