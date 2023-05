Coletta silurato in Rai | le teste che rotoleranno | i vip che rischiano ora

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Gli hanno tolto la poltrona di sotto senza colpo ferire. Da un giorno all'altro il potente Stefano, direttore fino a ieri dell'Intrattenimento Prime Time della Rai deve fare gli scatoloni e portare tutte le sue cose in un altro ufficio di viale Mazzini, uno di quelli che contano di meno, che nessuno vuole perché meno influente per quel che riguarda i palinsesti della rete ammiraglia: quello della Distribuzione al posto del collega Marcello Ciannamea al quale deve passare il testimone come "megadirettore"., uomo di tv, è uno dei sacrificati nello spoil system meloniano e salviniano pur non essendo mai entrato in merito a questioni politiche. Se uno spettacolo funziona, avanti: è il suo pensiero. Il centro destra però non lo ha mai gradito: si ricordano i chiari segnali della maggioranza a Sanremo e a Amadeus, richiamandosi alle ...