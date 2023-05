Clamorosa Liga | verso l’addio all’uso del VAR | il motivo

(Di venerdì 26 maggio 2023) Lastarebbe decidendo di rinunciare al Var a partire dalla prossima stagione. Tutti i dettagli sulla scelta Secondo quanto riportato da El Larguero, lasta per dire addio all’utilizzo del Var. Ilnon è però relativo a varie polemiche, ma solamente economica. Javier Tebas, presidente del campionato spagnolo, sarebbe infatti contrario a pagare la quota di circa 3 milioni di euro per l’utilizzo della tecnologia. Una scelta che avrebbe del clamoroso e che porterebbe laad essere il primo campionato a rinunciare al Var.

La Liga starebbe decidendo di rinunciare al Var a partire dalla prossima stagione. Tutti i dettagli sulla scelta Secondo quanto riportato da El Larguero, la Liga sta per dire addio all'utilizzo del Var. Il motivo non è però relativo a varie polemiche, ma solamente economica. Javier Tebas, presidente del campionato spagnolo, sarebbe infatti contrario a pagare la quota di circa 3 milioni di euro per l'utilizzo della tecnologia. Una scelta che avrebbe del clamoroso e che porterebbe la Liga ad essere il primo campionato a rinunciare al Var.

