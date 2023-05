Cinque morti sul lavoro in 24 ore | quanti sono in Italia in un anno?

(Di venerdì 26 maggio 2023)stati più di 1000 nel 2022, tre al giorno, un dato che torna a livelli pre pandemia. In una sola giornata, il 25 maggio, ce nestati 5, tre soltanto in Lombardia

sul lavoro in un giorno solo. È il bilancio di oggi, giovedì 25 maggio: tre uomini sono deceduti in Lombardia, uno in Sardegna e un altro in Calabria. Uno di loro era al suo primo giorno sul lavoro non si ferma - 1.500 l'anno scorso secondo dati prudenziali dei sindacati e centinaia già nei primi mesi del 2023 - e oggi si registra un nuovo pesantissimo tributo di sangue.

Cinque morti sul lavoro in 24 ore: per uno di loro era il primo giorno in fabbrica Il Sole 24 ORE

Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil nazionale, mercoledì a Monopoli due operai sono morti - sepolti dalle macerie - mentre lavoravano in un cantiere edile. Nel 2022, ...Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 26 maggio 2023. STRAGE SUL LAVORO. La strage quotidiana sul lavoro non si ferma: 1.500 morti l ...