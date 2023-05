Ciao a tutti dall’aldilà” | l’addio dell’attrice Samantha Weinstein stroncata a 28 anni da un tumore

(Di venerdì 26 maggio 2023), l’attrice canadese nota per aver interpretato la liceale Heather nel remake di “Lo sguardo di Satana – Carrie”, è morta a 28dopo aver perso la battaglia contro unalle ovaie contro cui lottava da duee mezzo. A comunicare la sua scomparsa avvenuta lo scorso 14 maggio al Princess Margaret Hospital di Toronto è stato il suo agente James Crammond. “E’ stata una guerriera sino alla fine. Ci manca terribilmente”, ha dichiarato a “The Hollywood Reporter”. La 28enne ha anche doppiato alcune serie animate e si è fatta conoscere come cantautrice e chitarrista delle Killer Virgins, una band garage rock di Toronto.(Foto Instagram)(Foto Instagram) Sul ...

