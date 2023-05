Ci obbligano a farlo Crosetto in guerra | Italia al fronte | parole pesantissime

(Di venerdì 26 maggio 2023) Lain Ucraina prosegue incessantemente tanto che Guidopensa a un esercito Ue. I tempi - spiega il ministro della Difesa - "ci stanno obbligando a mettere insieme le forze armate di 27 paesi Ue". E i lavori sarebbero già in corso. Stando a quanto dichiarato dal co-fondatore di Fratelli d'durante il Festival dell'Economia di Trento, "si sta lavorando a mettere insieme gli eserciti europei ma i tempi sono delle burocrazie". Secondo"nessun paese europeo può difendersi da solo" nè può essere considerata efficace l'esercito europeo di 5mila unità "resisterebbe poche ore". A chiedere di accelerare i tempi, anche il timore che il conflitto possa allargarsi. "Ci sono paesi europei - prosegue - che hanno una drammatica paura" di un'invasione. Basta pensare alla Polonia. Per questo ...

Qual è l'azienda più rinomata in Italia Oggi abbiamo una risposta: Ferrero è la realtà posizionata più in alto nella classifica della ...Verso l'Atalanta, le scelte di Inzaghi: centrocampo obbligato, davanti Lukaku-Correa Arrivano nuovi aggiornamenti da SkySport sulla formazione nerazzurra che dovrebbe scendere in campo con l’Atalanta ...