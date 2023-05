“Ci hanno costretto a prostituirci” | la denuncia porta a due arresti nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Adescavano giovani ragazze provenienti dalla Moldavia, le segregavano in casa e le costringevano a prostituirsi in strada. È l’accusa a carico di un 33enne albanese e di una 35enne moldava, residenti nel, arrestati dalla Polizia di Stato di Caserta su ordine del Gip del tribunale di Napoli per i delitti di tratta di esseri umani trasnazionale, riduzione in schiavitù ed estorsione. L’indagine, coordinata dalla Procura di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia – è partita dalle denunce di alcune vittime che erano riuscite a sottrarsi ai due aguzzini; gli investigatori della Squadra Mobile di Casertaquindi scoperto che i due avevano reclutato dal settembre 2019 ad inizio 2023 almeno 4 giovani donne adescandole direttamente in Moldavia e conducendole in Italia con l’inganno, cioè tramite una finta ...