Chip nel cervello | via libera ai test negli Stati Uniti | ecco a cosa dovrebbero servire

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 26 mag – Impiantarein unumano? Non è fantascienza, non parliamo di un film distopico, ma di un progetto che presto potrebbe essere realtà., la start-up Neuralink di Elon Musk ha infatti annunciato di aver ottenuto dalla Fda (Food and Drug Administration, ovvero l’ente regolatorio statunitense in tema di salute pubblica) l’autorizzazione ad avviareper impiantarein unumano. “Congratulazioni, Neuralink!”, ha cinguettato Musk su Twitter. “Questo è un primo passo importante che un giorno permetterà alla nostra tecnologia di aiutare molte persone”, scrive, sempre su Twitter, l’azienda californiana. Precisando però che “il reclutamento per gli studi clinici non è ancora ...

Chip nel cervello umano. Via libera Usa alla sperimentazione TGLA7

Il dispositivo inserito chirurgicamente nel cervello sarà in grado di decodificare l’attività cerebrale e collegarla ai computer ...Non troppi mesi vi raccontavamo di come Elon Musk si fosse vista negata l'approvazione per i test sugli umani per la sua Neuralink, la compagnia divenuta nota per l'ambizioso obiettivo di creare chip ...