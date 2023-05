Chip nel cervello | al via i test sull’uomo per Neuralink di Elon Musk

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 maggio 2023) La Food and Drug Administration ha autorizzato la sperimentazione per l'interfaccia-macchina, la società che sviluppa l’interfaccia-macchina di, ha ricevuto l’approvazione dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense per condurre il suo primo studio clinico. “E’ il risultato della collaborazione con la Fda e rappresenta un importante primo passo che un giorno consentirà alla nostra tecnologia di aiutare molte persone”, ha twittato la società.ha affermato che il reclutamento per la sua sperimentazione clinica “non è ancora aperto”. La Fda non ha commentato la sperimentazione. E la portata della sperimentazione approvata non è ancora nota.è stata fondata nel 2016 e ...